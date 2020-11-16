Рятувати історичні ліхтарі взялися столичні волонтери. Торік через аварійний стан у Маріїнському парку демонтували повоєнні ліхтарі, які є архітектурною пам'яткою. Активісти вирішили власними силами їх відреставрувати на пожертви небайдужих громадян. Що з цього вийшло - дивіться далі.

Жителі Києва власним коштом реставрують історичні ліхтарі, які ще з п'ятдесятих років освітлювали Маріїнський парк, а нині лежать на комунальному складі. Там вони опинилися наприкінці 2019 року, коли за ініціативи "Київміськсвітла" відбувся капітальний ремонт і автентичні чавунні стовпи замінили на бюджетні аналоги з Іспанії. Комунальники запевняють: були вимушені це зробити.

Володимир Круценко, директор комунального підприємства "Київміськсвітло":

Була революція гідності в 2014 році, в 2004 році була революція. І частина ліхтарів, які знаходилися в Маріїнському парку були дійсно пошкоджені. Також були зношені металеві конструкції цих фонарів, які на сьогоднішній день були демонтовані, тому що вони були аварійні.

Підміну відразу помітили жителі столиці та здійняли галас у соцмережах. Одним із перших, хто забив на сполох, був Семен Широчин - дослідник історії архітектури Києва. Його дописи у Фейсбуці привернули увагу громадськості. Спільними з комунальниками зусиллями вдалося домовитися про реставрацію пам'яток волонтерами.

Семен Широчин, дослідник історії архітектури Києва:

С точки зрения вот баланса, статусов и всего остального для них ничего не произошло. Для нас - жителей города произошло, потому что эти фонари являються частью исторического наследия.

Загалом відновлення потребують шість ліхтарів. За роботу над першим узявся Василь Грубляк - художник-реставратор і за сумісництвом - дизайнер освітлення.

Василь Грубляк, художник-реставратор:

На даний момент ми хочемо показати що це можливо. Що є люди, що є технології, що є підприємства які дозволяють це відновлювати. Далі це вже повинно бути на більш вищому рівні, пропагандуватись збереження культурної спадщини міста.

На реставрацію першого ліхтаря потрібно майже 45 тисяч гривень. Більшість коштів уже зібрали - і чотиритонний стовп з декоративними елементами відновили. Залишилось придбати плафони. В Україні таких немає, їх продають у Польщі.

Будуть зроблені алюмінієві перехідники між фонарьом та плафоном, будуть поставлені плафони оригінального розміру та форми, відремонтований лючок маленький ревізії, повністю буде відновлена несуча конструкція, фланець, внутрішня труба нова буде стояти. Ну, тобто років на 50 запас "прочності" буде.

Загалом у Києві ще приблизно тисяча "радянських" ліхтарів, які незабаром теж потребуватимуть ремонту. Активісти навіть створили карту, на якій позначили місце розташування кожного з них. Сподіваються, що це убезпечить їх від демонтажу й допоможе зберегти історичні пам'ятки.