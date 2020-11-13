Фрагменты грузового самолет АН-124, который в пятницу, 13 ноября, совершил аварийную посадку в Новосибирске, обнаружили на строительных площадках, над которыми он пролетал. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, еще во время полета очевидцы заметили дымящийся правый двигатель самолета, а после того, как он пролетел, на строительной площадке завода PepsiCo нашли упавшие фрагменты.

После этого АН-124 "Руслан" летел над стройплощадкой компании "Марс" и туда упали гораздо более крупные части самолета. Но, по словам представителя службы безопасности компании, их объекты не пострадали.

"Над площадкой пролетел самолет, у которого было видно дымящийся правый двигатель. После этого на площадке обнаружены упавшие фрагменты. Далее самолет пролетал над стройплощадкой производственно-торговой компании "Марс" - туда упали фрагменты гораздо крупнее", - цитируют очевидцев в сообщении.

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Ранее в Калифорнии произошла авиакатастрофа при посадке самолета.