Медведь напал на украинку и умер (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА "Курск"
В Курской области медведь напал на сотрудницу частного зоопарка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Это был второй рабочий день 50-летней женщины (ее взяли скотником), она говорила по телефону и шла мимо вольера. Она слишком близко подошла к решетке и медведь схватил ее за руку и начал тащить в клетку.
На крики перепуганной жертвы сбежались коллеги и палками отогнали зверя. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу, ей пытаются спасти руку. Как сообщает РИА "Курск", в Россию она переехала из Украины.
Напавший на нее косолапый умер прямо в вольере. Как оказалось, сотрудники в панике забыли внутри палку, которой отгоняли животное. Животное заметалось по клетке и напоролся на нее боком - острие пробило легкое.
По словам директора зоопарка, гималайский медведь по кличке Балу прожил у них два года - его выкупили у тульского зоопарка в пару медведице. Мишке было 6 лет, до инцидента он вел себя спокойно.
По факту инцидента, который случился 26 октября, полиция ведет проверку. В обязанности пострадавшей украинки уход за хищником не входил. Кроме того, вокруг вольера висят предупреждения: "Ближе трех метров не подходить".
Ранее сообщалось, что медведи растерзали смотрителя зоопарка в Шанхае на глазах у туристов.
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