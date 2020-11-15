В России при аварийной посадке развалился Ан-124 "Руслан" (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Baza
Грузовой самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы полосы и развалился на части во время аварийной посадки в российском Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Лайнер должен был направляться в Вену. Однако пилот решил вернуться в аэропорт через минуту после взлета из-за отказа радиосвязи, а также проблем с двумя двигателями.
"Руслан" садился "вслепую" - из-за перебитого при взрыве двигателя кабеля связи у летчиков не было никакой коммуникации с диспетчерами. Пилоты смогли аккуратно посадить обесточенную машину.
Это видео аварийной посадки Ан-124 после отказа двигателей и радиосвязи.
После посадки самолет выкатился за пределы полосы на 200 метров. На борту находились 14 человек, никто из них не пострадал.
Сам самолет получил сильные повреждения - у него разрушены шасси и, частично, крылья.
Ан-124 "Руслан" - самый габаритный серийный самолет в мире (69 метров в длину и 20 метров высотой). Его грузоподъемность 150 тонн. Масса такого лайнера при полной загрузке - около 400 тонн.
"Руслан" создали в Киеве, но комплектующие производили по всей территории СССР. Двигатели изготавливали в Запорожье, авионику в Москве, крылья - в Ташкенте.
Ранее сообщалось, что в Украине могут возобновить производство "Русланов".
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