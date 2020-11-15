Пилот решил вернуться из-за отказа радиосвязи и проблем с двигателями Источник: Baza

Грузовой самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы полосы и развалился на части во время аварийной посадки в российском Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Лайнер должен был направляться в Вену. Однако пилот решил вернуться в аэропорт через минуту после взлета из-за отказа радиосвязи, а также проблем с двумя двигателями.





"Руслан" садился "вслепую" - из-за перебитого при взрыве двигателя кабеля связи у летчиков не было никакой коммуникации с диспетчерами. Пилоты смогли аккуратно посадить обесточенную машину.

Это видео аварийной посадки Ан-124 после отказа двигателей и радиосвязи.

После посадки самолет выкатился за пределы полосы на 200 метров. На борту находились 14 человек, никто из них не пострадал.

Сам самолет получил сильные повреждения - у него разрушены шасси и, частично, крылья.

Ан-124 "Руслан" - самый габаритный серийный самолет в мире (69 метров в длину и 20 метров высотой). Его грузоподъемность 150 тонн. Масса такого лайнера при полной загрузке - около 400 тонн.

"Руслан" создали в Киеве, но комплектующие производили по всей территории СССР. Двигатели изготавливали в Запорожье, авионику в Москве, крылья - в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что в Украине могут возобновить производство "Русланов".