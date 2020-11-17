У Джорджії під час перерахунку бюлетенів виявили понад 2,5 тисячі неврахованих голосів. Це у штабі Дональда Трампа вважають підтвердженням фальсифікації виборів. Сам чинний президент обіцяє до останнього судитися за перемогу на виборах. А от його команда каже, у разі поразки забезпечать професійну передачу влади новому очільнику. Тим часом на вулицях США стає дедалі гарячіше. Детальніше - розкаже Дмитро Анопченко.

У юридичної команди Трампа - чорна смуга судових невдач у спробі оскаржити підсумки голосування в різних штатах. Феміда раз у раз відмовляє.

У Детройті відхилили вимогу не затверджувати результати; в Аризоні - його юристи відкликали позов щодо перевірки бюлетенів; у Пенсильванії взагалі щодо п'яти позовів отримали відмову, а щодо одного, найважливішого, були змушені самі вилучити левову частку претензій. Зокрема те, що спостерігачі від Трампа не могли контролювати підрахунку голосів - чинний президент не раз говорив, що через це перемогу в штаті мають присудити йому.

Таке враження, що Трамп програє на всіх фронтах, але сам він заявляє, що головні позови начебто ще попереду.

Я виграв вибори!

Пише Трамп у Twitter. І обіцяє - судитиметься до останнього.

Наші серйозні справи, котрі покажуть неконституційність виборів 2020 року та наше обурення діями, які викривили результати голосування, скоро розпочнуться.

При цьому Трамп так захопився твіттами, що сам себе скомпрометував. В одному з повідомлень чинний президент переконував, що не визнає підсумків виборів, а потім написав - "Байден переміг, тому що вибори сфальсифіковані". І за це слово - "переміг" - всі миттєво вхопилися. Штаб Байдена тепер заявляє, що ці слова - підтвердження від суперника, що нова команда таки виграла перегони.

Рон Клейн, майбутній голова адміністрації Президента Джо Байдена:

Я це сприймаю як чергове підтвердження факту, що Джо Байден переміг на цих виборах. І якщо президент готовий з нею змиритися - то це вже добре.

Та хай би як не тлумачили його слова, зрозуміло - Дональд Трамп програти й піти не готовий. Так само, як і його прихильники. І хвиля протестних акцій докотилася вже до столиці.

Поліція сьогодні підбила підсумки мітингів та заворушень, що відбулися цими вихідними у Вашингтоні. Туди із сусідніх штатів з'їхалися десятки тисяч людей, які підтримують чинного президента. Офіційно повідомляють про чотирьох офіцерів, які постраждали внаслідок сутичок між прихильниками Трампа та Байдена. Понад два десятки людей з обох таборів - затримали.

Столична поліція заявляє, що вилучила 8 одиниць зброї і що, окрім штурханини і образ, будь-якої миті могли пролунати постріли.

Команді, яка, очевидно, таки залишить Білий дім, потрібна "картинка", котра в очах їхніх прихильників максимально підірве легітимність Джо Байдена. Тому багато хто з активістів каже, що ці мітинги й сутички - далеко не останні.