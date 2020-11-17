Ще 11 968 українців захворіли на СOVID-19 - це дані за підсумками попередньої доби. Госпіталізовано - 1 610 осіб. 159 людей померли від ускладнень. У МОЗі заявили: ситуація з вірусом украй напружена. За минулий тиждень виявили понад 76 тисяч інфікованих, а це майже на 10 тисяч більше, ніж тижнем раніше. Тому напередодні на позачерговому засіданні Уряду ухвалили рішення розгорнути мобільні шпиталі і виділити понад 100 мільйонів гривен.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: