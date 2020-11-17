Ситуація з вірусом в Україні украй напружена - МОЗ [ Редактировать ]
Ще 11 968 українців захворіли на СOVID-19 - це дані за підсумками попередньої доби. Госпіталізовано - 1 610 осіб. 159 людей померли від ускладнень. У МОЗі заявили: ситуація з вірусом украй напружена. За минулий тиждень виявили понад 76 тисяч інфікованих, а це майже на 10 тисяч більше, ніж тижнем раніше. Тому напередодні на позачерговому засіданні Уряду ухвалили рішення розгорнути мобільні шпиталі і виділити понад 100 мільйонів гривен.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми шукаємо нові різні варіанти для того, щоб дійсно збільшити кількість ліжок. Була прийнята постанова щодо виділення коштів на облаштування мобільних шпиталів. разом було виділено 118 млн грн. Будуть облаштовані вони місті Київ, місто Одеса і місто Краматорськ.
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