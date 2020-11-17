Пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Запуск відбувся напередодні - з мису Канаверал у Флориді. Політ на орбіту зайняв трохи більше доби, стикування відбулося в автоматичному режимі - без збоїв.

Корабель компанії SpaceX доставив на МКС трьох американців і японця. Це другий пілотований політ корабля Crew Dragon - і перша регулярна місія на орбіту.