Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції [ Редактировать ]
Пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Запуск відбувся напередодні - з мису Канаверал у Флориді. Політ на орбіту зайняв трохи більше доби, стикування відбулося в автоматичному режимі - без збоїв.
Корабель компанії SpaceX доставив на МКС трьох американців і японця. Це другий пілотований політ корабля Crew Dragon - і перша регулярна місія на орбіту.
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