Инвестиции в биржевые активы и спекуляции с ними - это всегда риск, причем немаленький. Даже если вы работаете с честным брокером и умело управляете капиталом.

Однако вероятность потерять свой капитал заметно увеличивается, если учесть, сколько недобросовестных компаний откровенно обманывают украинцев, тоже обещая заработки на бирже.

Как сообщает infoline.ua, за примерами далеко ходить не надо. Подобные проекты с явно мошенническим "душком" штампуют и наши соотечественники, Мартынюк и Кравчун, создатели пресловутого Freshforex и еще дюжины проектов с той же направленностью - вводить в заблуждение и обирать наивных "инвесторов".

По ссылке представлена информация на сайте, который детально разоблачает деятельность наших "героев" и их "компаний". Если вы уже стали жертвой "биржевых" аферистов, инициируйте процедуру возврата средств, пишите в контролирующие органы и киберполицию, пытайтесь придать делу общественную огласку.

Как работает схема: все просто и проверено на практике

Мартынюк и Кравчун, создав компании, которые прикрываются терминологией форекс, бирж и инвестиций, работают по элементарной схеме.

У них есть крыша и агентства-посредники, арендованные офисы, штат сотрудников, оборудование для IP-телефонии и слитые базы номеров, но принципы их работы понятны любому. Они ищут потенциальных жертв, "обрабатывают" их и получают депозиты. Как показывает практика, желающих отдать свои деньги в обмен на обещания больших процентов и легких дивидендов, к сожалению, хватает.

Показательно, что проекты Мартынюка и Кравчуна нацелены не только на украинцев, но на зарубежную аудиторию. Однако за пределами Украины, где у наших фигурантов не так много друзья среди депутатов и чиновников, с их "детищами" обычно не церемонятся.

Что же такое Freshforex и его аналоги

Freshforex, это копия еще одного нечестного проекта – "Интрейд". Несмотря на то, что Freshforex (ООО "Фреш Форекс Украина") небезосновательно ликвидирован на территории Украины из-за многочисленных жалоб, но сайт проекта продолжает свою грязную работу в Сети.

Сайт активно использует фальсификации и пускает пыль в глаза, называя для отвода глаз несуществующих или ликвидированных регуляторов, исчезнувшие компании, которые якобы владеют брендом Freshforex, показывая ненастоящие лицензии. В то же самое время проект предлагает якобы привлекательные условия якобы для заработка, а по факту - просто обирает наивных пользователей.

Более того, организаторы продолжают штамповать клоны вроде Prof Advice LLC, а также i-want.broker/ru/ , i-want.trade или nas-broker.com. Все они работают по аналогичной схеме - найти человека с деньгами, обмануть, выманить депозит.

Сами организаторы регистрируют различные ООО, на которые, кстати, уже заведены уголовные дела. У Мартынюка это ООО "МК ПАРТНЕР" и ООО "ПРОФ ЕДВАЙС". У Кравчуна их больше - ООО "Информ Групп Украина", ООО "Omni Stock Investment", ООО "Ембием Юкрейн" и многие другие.

Мартынюк и Кравчун не останавливаются на достигнутом, хотя на своем поприще теперь стараются прибегать к услугам посредников, чтобы меньше "светиться". Набором персонала для них, например, занимается ООО "Легоютекс".

Связь между фигурантами, а также их незаконная деятельность прослеживается благодаря информации из открытых источников – по заведенным уголовным делам, по выпискам из реестров, по публикациям жертв и раскаявшихся подельников. У оперативников есть и данные архивов после обысков офисов некоторых из этих "компаний".

Заключение

К сожалению, не всегда реально быстро прекратить незаконную деятельность организаторов подобных проектов, тем более что работают они и у нас, и за пределами Украины.

Остается лишь повышать финансовую грамотность населения, надеяться, что люди перестанут клевать на наживку "менеджеров", обещающих солидный куш "на бирже" в обмен на депозит. А еще - предавать огласке фамилии зачинщиков и бренды их "проектов", чтобы им было сложнее искать себе новых жертв.