Зранку на фронті - нова провокація з боку окупантів. Збройні формування Російської Федерації били з гранатомета поблизу Новотроїцького. Одне порушення бойовиками режиму тиші зафіксовано минулої доби. Увечері з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового. Бойових втрат і поранень серед військових Об'єднаних сил немає.

З передової - репортаж Ігоря Левенка.

Передова в районі невеличкого селища Шуми. Два роки тому, у серпні 2018 українські війська з боями взяли цю територію під контроль. Фактично, це вже околиця тимчасово окупованої Горлівки.

У вересні цього року саме ці позиції викликали так багато розмов та скандалів. Окупантам здалося, буцімто наші військові облаштували нові шанці всупереч умовам всеосяжного перемир'я. Російські маріонетки грозилися розгромити ці укріплення й зірвати перемир'я. І тристороння контактна група задумала проінспектувати ці окопи за участю бойовиків.

Хотіли інспектувати, але дуже добре, що ця затія у них не вийшла, ніхто б цього не дозволив, тому що ми не тільки військові, а ще й громадяни України. Армія цього б не стерпіла.

В окопах нас супроводжує Микола. Боєць має псевдо "депутат", бо він і справді депутат Херсонської обласної ради.

Микола каже, на початку війни волонтерив. Часто бував на фронті. А в 2017 сам підписав контракт із морською піхотою.

Микола, морський піхотинець:

В один прекрасний день я просто зрозумів, якщо я сховаюся за мандатом і буду просто їздити волонтеркою займатися, то це я не чоловік.

Яке тут перемир'я "депутат"з окопів хоче повідати депутатам столичним. Каже із задоволенням влаштував би екскурсію колегам. Бажано, коли стемніє.

Микола, морський піхотинець:

Тільки наступає вечір, це сім-вісім годин вечора й починається стрілянина. Постійно ведуться провокації. Тому що ворог дуже сильно боїться що ми будемо наступати, вони бояться що ми можемо кудись копатись, кудись лізти. Насправді ми дійсно тільки чекаємо команди і волі від нашого політичного керівництва країни йти вперед.

Тож найманцям в окопах не сидиться. Всупереч усім угодам вони регулярно проводять розвідку. Як з повітря, так і групами підкрадаються до наших позицій.

Олексій, морський піхотинець:

Підходять, підлазять, підповзають. Кожен раз ми їм так би мовити натякаємо, що ходити сюди не треба. А вони знову і знову намагаються повторити подвиг своїх попередників. Мабуть хочуть відправитися додому в пакетиках. Ну і також літають безпілотними.

Сергій, морський піхотинець: