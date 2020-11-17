Вакцини - вже у грудні. Головний інфекціоніст США прогнозує,що вже за місяць Америка почне щеплення двома новими препаратами.

А Джо Байден так в них вірить, що готовий одним з перших зробити укол. Як штати впроваджуватимуть вакцину? І які сумніви залишаються у лікарів? Все знає Дмитро Анопченко.

Фінал близько. Одразу дві американські компанії - Pfizer та Morerna - заявляють, що розроблені ними препарати знижують ризик інфікування коронавірусом більш ніж на 90 відсотків. І головний інфекціоніст США - знаменитий доктор Фаучі - в ефірі NBC повідомив, що бюрократичні процедури не будуть тривалими.

Ентоні Фаучі, директор Американського інституту інфекційних захворювань:

Ми прогнозуємо, що вже до кінця грудня люди, які в зоні підвищеного ризику, матимуть необхідні дози вакцини від обох компаній.

В ефективності цих вакцин настільки впевнений Джо Байден, що обіцяє відразу ж зробити щеплення будь-якою з них, щойно препарат з'явиться.

Джо Байден, переможець президентських виборів у США:

Я без сумнівів скористаюсь вакциною, щоб показати приклад. Оскільки американці зараз сумніваються в них лише через Трампа та його заяви.

Байден також вимагає терміново передати йому плани щодо розповсюдження вакцини країною і прогнозує, що зима буде важкою, і ситуація погіршиться. "Маячня", опонує Трамп. Переконує, що нові американські препарати не тільки в штатах, а й по всьому світу покладуть край пандемії. І просить не забувати, завдяки кому це станеться.

Усі ці "великі історики". Пам'ятайте, будь ласка, що всі значні відкриття, які покладуть край китайській епідемії, були зроблені за час мого президентства.

Уже до кінця року кожен з двох американських виробників обіцяє надати уряду США по 20 мільйонів доз своєї вакцини - цього вистачить, щоб зробити щеплення двадцяти мільйонам людей, і першими вакцинують лікарів та медсестер.

Водночас не всі в такому захваті, як Трамп і Байден. Авторитетна організація "Лікарі без кордонів" поширила заяву. Переконують: висновки щодо ефективності вакцини робити зарано; інформації, наданої виробником, недостатньо; прозорості щодо клінічних досліджень - теж бракує. І навіть ВООЗ, де новини з Америки назвали "багатонадійними", заявляє про "необхідність переконатися у відсутності побічних ефектів у вакцинованих".

Але "маховик щеплень"у Штатах це вже не зупинить. Щойно препарат з'явиться він буде масовим і (що важливо) безплатним. А аналітики Citigroup навіть прогноз опублікували: вважають, що нові американські вакцини прискорять відновлення світової економіки і... призведуть до зниження курсу долара на 20%! Адже потреба в ньому, як у резервній валюті, зменшуватиметься.