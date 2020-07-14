Компания Tesla Inc, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску "подешевела" на 44 миллиарда долларов.

Об этом сообщает CNBC.

По информации, капитализация компании за несколько часов снизилась с 321 миллиарда до 277 миллиардов долларов. Такое огромное падение связано с биржевыми торгами.

Отмечается, что акции Tesla 1 июня впервые превысили отметку в $1000, после чего за месяц их стоимость увеличилась на 70%. При этом ожидаемая биржевыми аналитиками средняя цена акций Tesla в 2020 году составляет $805.

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