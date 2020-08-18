Основатель технологических компаний PayPal, Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.

В понедельник, 17 августа, акции производителя электромобилей Tesla выросли на 11%, обогатив Маска на $7,8 млрд. Аналитики Bloomberg оценивают его состояние в $84,8 млрд.

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Первая пятерка мировых богачей выглядит так:

глава корпорации Amazon Джефф Безос - $188 млрд; основатель Microsoft Билл Гейтс - $121 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг - $99 млрд. основатель технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - $84,8 млрд; гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно - $84,6 млрд.

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В рейтинге самых богатых людей планеты, который был опубликован журналом Forbes 15 июля, Илон Маск впервые попал в первую десятку толстосумов. Позже самый популярный миллиардер поднялся на пятую строчку в рейтинге.

Ранее сообщалось, что у Илона Маска и певицы Граймс родился сын.