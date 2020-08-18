Илон Маск поднялся на четвертое место в рейтинге богатейших людей мира [ Редактировать ]
Основатель технологических компаний PayPal, Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.
В понедельник, 17 августа, акции производителя электромобилей Tesla выросли на 11%, обогатив Маска на $7,8 млрд. Аналитики Bloomberg оценивают его состояние в $84,8 млрд.
Первая пятерка мировых богачей выглядит так:
- глава корпорации Amazon Джефф Безос - $188 млрд;
- основатель Microsoft Билл Гейтс - $121 млрд,
- глава Facebook Марк Цукерберг - $99 млрд.
- основатель технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - $84,8 млрд;
- гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно - $84,6 млрд.
В рейтинге самых богатых людей планеты, который был опубликован журналом Forbes 15 июля, Илон Маск впервые попал в первую десятку толстосумов. Позже самый популярный миллиардер поднялся на пятую строчку в рейтинге.
Ранее сообщалось, что у Илона Маска и певицы Граймс родился сын.
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