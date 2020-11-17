Президент России Владимир Путин заявил, что статус территории Нагорного Карабаха, большая часть которой переходит под контроль Азербайджана, еще не определен. Этот вопрос будет решаться позже.

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что главным результатом договоренностей России, Армении и Азербайджана, является прекращение кровопролития.

"Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, пока сохраняется статус-кво", - сказал Путин.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что обсуждение статуса Нагорного Карабаха невозможно. Официальный Баку исходит из того, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе.

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