В пятницу, 13 ноября, в Киеве на Большой Окружной произошло смертельное ДТП. Таксист Uber не справился с управлением и влетел в остановку. Новые подробности сообщает "Обозреватель".

В результате 60-летняя киевлянка Антонина Тесленко скончалась в карете "скорой", а 41-летняя Елена Булах погибла на месте происшествия, у последней осталось двое детей.

Елена Булах жила недалеко от места трагедии. Она с мужем и сыном проживала в двухкомнатной коммунальной квартире. Дочь жила отдельно. Женщина работала в ларьке, где продавали шаурму.

Ранее она работала в другом месте, но недавно ее перевели на другую точку в районе Святошино. В день аварии Елена вместе со своим 11-летным сыном Ваней шла на остановку, чтобы ехать на работу. Мальчик был последний, кто видел маму живой. После того как они попрощались ребенок, ушел в школу.

Муж Елены узнал о ее смерти от соседа, который возвращался с ночной смены и увидел трагедию своими глазами. Женщина лежала возле остановки уже мертвая.

После этого муж и 20-летняя дочь Вика побежали на место ДТП. Девушка держалась и уже плакала на похоронах, а вот Ваня сильно плакал, когда узнал, что мамы больше нет.

Дети Елены Булах (фото: obozrevatel.com)

Знакомая Елены рассказала, что она работала не покладая рук, чтобы обеспечить семью и детей. Ее дочь учится и работает. У женщины также осталась мама и сестры, которые проживают в Нежине. Ваня пока остался там с бабушкой.

Отметим, водитель такси, которое въехало в остановку общественного транспорта в Киеве, был трезв. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Ранее в МВД рассказали все подробности кровавого ДТП.