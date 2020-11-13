В пятницу, 13 ноября, в Киеве на Окружной произошло кровавое ДТП. Водитель "влетел" в остановку с людьми. В сети появились видео, которые выкладывал у себя на странице в "Инстаграм" водитель Uber перед тем, как снести людей не остановке.

В результате 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя киевлянка скончалась в карете "скорой".

Отметим, водитель такси, которое въехало в остановку общественного транспорта в Киеве, был трезв. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Ранее в МВД рассказали все подробности кровавого ДТП.