Смертельное ДТП в Киеве: водитель Uber показал шокирующие "гонки" в сети [ Редактировать ]
В пятницу, 13 ноября, в Киеве на Окружной произошло кровавое ДТП. Водитель "влетел" в остановку с людьми. В сети появились видео, которые выкладывал у себя на странице в "Инстаграм" водитель Uber перед тем, как снести людей не остановке.
В результате 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя киевлянка скончалась в карете "скорой".
Отметим, водитель такси, которое въехало в остановку общественного транспорта в Киеве, был трезв. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело
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