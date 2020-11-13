За рулем был водитель Uber: в МВД раскрыли детали кровавого ДТП в Киеве [ Редактировать ]
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Смертельное ДТП в Киеве произошло из-за того, что водитель такси уснул за рулем. В результате погибли два человека. Об этом сообщил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
По его словам, авария произошла около 8 утра с участием автомобиля службы такси Uber.
"Водитель… потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул", - написал Геращенко.
В эфире одного из телеканалов Украины Геращенко добавил, что водитель такси задержан.
Напомним, в пятницу, 13 ноября, в Киеве на Окружной произошло кровавое ДТП. Водитель "влетел" в остановку с людьми. Скончались два человека. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих травмированных в результате аварии.
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