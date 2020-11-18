У Пентагоні зазначили, на цьому наполягає адміністрація Дональда Трампа

США скорочують cвій контингент в Афганістані та Іраку. Зокрема до січня наступного року в Афганістані залишаться - 2,5 тисячі американських військових. Це майже вдвічі менше, ніж нині.

У Пентагоні зазначили, на цьому наполягає адміністрація Дональда Трампа. Чинний президент нещодавно пообіцяв повернути вояків додому ще до Різдва.

Однак ініціативу розкритикували і демократи, і республіканці. Адже вона може вплинути на безпеку в регіоні та порушити баланс у перемовах офіційного Кабулу з талібами.