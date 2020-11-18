США скорочують військовий контингент в Афганістані та Іраку [ Редактировать ]
США скорочують cвій контингент в Афганістані та Іраку. Зокрема до січня наступного року в Афганістані залишаться - 2,5 тисячі американських військових. Це майже вдвічі менше, ніж нині.
У Пентагоні зазначили, на цьому наполягає адміністрація Дональда Трампа. Чинний президент нещодавно пообіцяв повернути вояків додому ще до Різдва.
Однак ініціативу розкритикували і демократи, і республіканці. Адже вона може вплинути на безпеку в регіоні та порушити баланс у перемовах офіційного Кабулу з талібами.
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