У Данії Національна галерея тепер доступна онлайн. А це 40 тисяч художніх робіт. Про те, як не виходячи з дому, можна доторкнутися до "прекрасного" - далі в сюжеті.

Мистецтво стає ближчим, коли його споглядання потребує мінімум зусиль. У Данії вирішили створити віртуальні версії художніх робіт, щоб їх можна було побачити на екрані смартфона чи комп'ютера.

Йонас Гайд Сміт, керівник Національної галереї Данії:

Ми помічаємо неабиякий інтерес до наших цифрових ресурсів через коронавірус та суворі карантинні обмеження. Люди не можуть інакше отримати доступ до творів мистецтва зі своїх будинків. Тому відвідують виставку онлайн.

У віртуальній Національній галереї Данії можна побачити міжнародні виставки з усього світу й детально роздивитися роботи.

Томас Андерсен, куратор проєкту:

Використовувати цифрові медіа дуже зручно. Так можна дізнатися про все, що відбувається на сучасній художній арені світу.

Датська художниця Тіра Гілден розповідає, що отримує значно більше відгуків з різних куточків світу про свою нову виставку - саме завдяки віртуальній версії картин. Свої роботи мисткиня об'єднала під назвою "Симетрія", на їх створення її надихнув тест Роршаха - психодіагностична анкета для визначення типу особистості.

Тіра Гілден, художниця:

Така виставка дає змогу моїм картинам охопити ще більшу аудиторію з різних частин світу. Остання просто стала вірусною в Китаї. І цього не сталося б, якби я провела її в Копенгагені.

Уряд Данії підтримав ідею створення віртуальних картин. Так, Національній галереї вдалося показати 40 тисяч робіт. А кількість онлайн-відвідувачів зросла майже втричі.

Віртуальна галерея спонукає глядачів прийти й побачити картини на власні очі.

Рікардо Адрагна, відвідувач виставки:

Бачив виставку в Instagram. І радий, що прийшов і оглянув усе наживо. Поєднання кольорів просто неймовірне.

Мистецтво актуальне в будь-який час. І можливість доторкнутися до "прекрасного" навіть через гаджет дозволяє поринути в зовсім іншу реальність - без сьогоденних проблем.