У Конго побороли епідемію Еболи [ Редактировать ]
У Конго заявили, що побороли Еболу. Протягом місяця не зафіксували жодного випадку захворювання, тож епідемію вважають завершеною.
Спалах лихоманки в країні почався пів року тому. Тоді вірус підхопили 119 людей, половина з них померла. У ВООЗ наголосили: проти цієї хвороби вже провакцинували 40 тисяч жителів Конго.
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