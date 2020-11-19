У Конго заявили, що побороли Еболу. Протягом місяця не зафіксували жодного випадку захворювання, тож епідемію вважають завершеною.

Спалах лихоманки в країні почався пів року тому. Тоді вірус підхопили 119 людей, половина з них померла. У ВООЗ наголосили: проти цієї хвороби вже провакцинували 40 тисяч жителів Конго.