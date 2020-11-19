Як живе розірване навпіл селище Зайцеве [ Редактировать ]
За минулу добу не зафіксовано жодного порушення режиму тиші на всій лінії розмежування. Втім, ворог, хоч і не стріляє, але укріплює свої позиції. Ігор Левенок побував біля селища Зайцевого. Яка там ситуація нині - дивіться.
Околиці окупованої Горлівки. Селище Зайцеве ніби застигло між війною і так званим перемир'ям. Розірване навпіл. Одну частину населеного пункту контролюють українські армійці інша - під окупантами. Деякі вулиці нині виглядають ніби після апокаліпсису. Це наслідки жовтневих пожеж.
- Багато погоріло? - Та все згоріло. Вот это поле вот, дома все згоріло.
Морпіхи кажуть тут було справжнє пекло. Вогонь гасили вони й місцеві мешканці майже добу. І то було тяжко ще й небезпечно. Окремі згарища тліють і досі.
Все тут бахкало отлично. И не розривы и мины, все подрывалось.
Від наших окопів до супротивника лічені метри. І ворог наближається. Бойовики нахабно укріплюються і копають шанці у бік українських позицій.
С момента когда била дана команда отставить копать, стрелять, летать. Це виходить вони просунулися вперед? Да. Наскільки метрів? Точно не скажу, но почти в половину.
Іван, морський піхотинець:
Як можна миритися на тих умовах, що вони нам нав'язують? Це наша земля за яку боролися наші предки. Ні одна домовленість з ворогом не завершується добре для того на кого напали.
Натомість, утвердження та розвиток власного війська - найкраща запорука миру, кажуть бійці. В українській армії вже вдруге відзначають день сержанта. Це свято тих, хто має стати кістяком наших нових збройних сил. Олександр головний сержант взводу.
Олександр, головний сержант морської піхоти:
Ну я відповідаю за бойову готовність взводу, безпосередньо за своє відділення, за морально-психологічний стан за все, за все, за все. А в умовах війни яка роль ваша? - До речи, що це? Ну, це може бути міна, або інженери працюють, таке тут частенько. - То яка ваша роль в умовах війни? Більше організаторська функція? - Звичайно, але залежно від ситуації. Якщо потрібно сам береш автомат і стріляєш, якщо ситуація дозволяє, то управляєш боєм.
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