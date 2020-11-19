Морозы будут жесткими: синоптик дал прогноз на зиму 2021 [ Редактировать ]
Этой зимой погода будет сильно отличаться от предыдущих сезонов. Температура будет выше, но ожидаются очень резкие изменения и перепады. Об этом рассказал глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в эфире одного из телеканалов.
Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий. Также значительно повышенным температурным режимом против нормы: на два-четыре градуса она будет выше, чем, например, 30 лет назад. А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими.
Он добавил, что нужно следить за тенденциями климата и аномалия - это теплая зима, а не холодная. И то, что снег начал идти в ноябре в центре Украины и на востоке - в пределах нормы.
По календарным срокам, реальная зима в Киев уже пришла. Средние сроки как раз приходятся на эти дни. Ничего удивительного не произошло. Причина очень простая - пришел атмосферный фронт, а с северо-запада - холодный воздух, с которым выпадает снег.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что зимой украинцев ждут сложные времена.
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