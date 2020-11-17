"Зимой украинцев ждут сложные времена": Шмыгаль заявил о локдауне [ Редактировать ]
Во вторник, 17 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока полный локдаун в стране не будут вводить, так как сейчас существует альтернатива. Об этом он заявил во время выступления в Раде.
По его словам, зимой украинцев ждут сложные времена.
Основная задача карантина выходного дня выйти на плато, то есть зафиксировать заболеваемость на уровне 12 тысяч. Если этого не будет, то мы будем вынуждены пойти на более жесткие меры. Это только 6 дней в ноябре, которые могут дать Украине шанс.
Вместе с тем, он заявил, что "решение о полном локдауне не будет принято, пока у нас есть альтернатива".
Отметим, за минувшие сутки выявили 11 968 новых случаев коронавирусной инфекции, 159 человек умерли.
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