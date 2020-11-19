В партии заявили, что обязаны отчитываться только за бюджетные средства Источник: Движение "Чесно"

В партии "Слуга народа" отказались называть сумму средств, потраченную на проведение опроса "5 вопросов от президента Зеленского" в день местных выборов 25 октября. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой за ответ партии на запрос.

"Слуги народа" сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, если это связано с использованием бюджетных средств.

В партии заверили, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии, а расходы на его проведение будут отражены в отчете за 4-й квартал.

По данным Общественного объединения "Опора", расходы должны были составить около 103 млн грн.

Напомним, 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения параллельно вместе с местными выборами. В Офисе президента объяснили, что этот опрос не будет иметь прямых юридических последствий. Список вопросов Зеленского:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Поддерживаешь ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Ранее "Подробности" писали о том, когда будут известны результаты "опроса Зеленского".