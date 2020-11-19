"Слуга народа" засекретил стоимость опроса Зеленского (документ) [ Редактировать ]
Источник: Движение "Чесно"
В партии "Слуга народа" отказались называть сумму средств, потраченную на проведение опроса "5 вопросов от президента Зеленского" в день местных выборов 25 октября. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой за ответ партии на запрос.
"Слуги народа" сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, если это связано с использованием бюджетных средств.
В партии заверили, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии, а расходы на его проведение будут отражены в отчете за 4-й квартал.
По данным Общественного объединения "Опора", расходы должны были составить около 103 млн грн.
Напомним, 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения параллельно вместе с местными выборами. В Офисе президента объяснили, что этот опрос не будет иметь прямых юридических последствий. Список вопросов Зеленского:
- Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- Поддерживаешь ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Ранее "Подробности" писали о том, когда будут известны результаты "опроса Зеленского".
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