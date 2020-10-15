Зеленский задал второй вопрос украинцам [ Редактировать ]
В четверг, 15 октября, президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос всеукраинского опроса, который проведут в день голосования на местных выборах 25 октября.
Вопрос следующий:
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?
Накануне Зеленский озвучил первый пункт всенародного опроса.
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