Всеукраинский опрос: Зеленский назвал первый пункт (видео) [ Редактировать ]
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25 октября, во время проведения местных выборов, украинцам предложат ответить на вопрос о том, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
"Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - сказал глава государства.
Напомним, Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов. Всего украинцам на избирательных участках предложат ответить на пять вопросов.
Также мы писали о том, что ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня.
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