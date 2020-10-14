25 октября, во время проведения местных выборов, украинцам предложат ответить на вопрос о том, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - сказал глава государства.

Напомним, Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов. Всего украинцам на избирательных участках предложат ответить на пять вопросов.

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