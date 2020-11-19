Центром исследований Киккского монастыря (Кипрская Православная Церковь) опубликован труд игумена обители митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора "Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам" (Никосия 2020, 233 с.).

Митрополит Никифор, один из наиболее уважаемых иерархов Кипрской Церкви, видит свою главную цель в сохранении единства Православия, и с первой страницы ему посвящает свой труд: "Единству Православия - в знак признательности и с благоговением посвящается".

Он особо подчеркивает, что в работе над столь острым для Церкви вопросом руководствовался архиерейской совестью и сознанием долга, стремился сохранить беспристрастность исследователя: "Это простое и смиренное, лишенное честолюбия исследование не видит иной для себя чести, кроме как представить - без умолчаний и тайных умыслов - православным верующим, живущим в тени и сени сокрушительного для Православия раскола, те исходные элементы украинского церковного вопроса, которые им необходимы, чтобы составить себе полное и правильное представление, согласно священно-каноническому Преданию Православной Церкви - и руководствоваться им в своих дальнейших действиях...

Его цель - не приукрашивать или драматизировать, но подать правду беспристрастно, т.е. без предрассудков, симпатий или антипатий. Я пишу, по слову божественного апостола, искренно, как от Бога, пред Богом (2 Кор. 2:17). В смиренном усилии раскрыть данный вопрос, насколько это необходимо, мы будем руководствоваться священными канонами Вселенских Соборов, Поместных Соборов, имеющих вселенский авторитет, канонами богоносных Отцов и соответствующей общей и специальной библиографией по данной тематике.

А когда понадобится, обратимся и к Слову Божию, сокрытому, подобно сокровищу, в Священном Писании Ветхого и Нового Завета".

Митрополит Киккский сознает, что публикация книги может стать опасной для него: навлечь гнев сильных мира сего, вызвать крайнее раздражение со стороны "националистов и других извратителей истины", послужить поводом к пристрастной критике и даже клевете на него - но выражает готовность принять угрозы и поношения с мужеством и благодарностью Богу. Он твердо уверен, что "триумф зла имеет временную природу".

Основная содержательная часть книги включает в себя следующие главы:

"К церковной юрисдикции какого Патриархата принадлежит Украина?"

"Кто обладает правом предоставления автокефалии, и при каких предпосылках?"

"Имеет или нет Вселенский Патриархат Константинополя каноническое право принимать апелляционные ходатайства вне своих границ?"

"Разрыв церковного общения между Православными Церквами"

"Кто является Главой Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви"

"Традиция Расширенного Синода Эндимусы Константинополя"

"Соборное и иерархическое устроение Православной Кафолической Церкви".

Избегая политизации вопроса и исходя из одних только исторических и богословско-канонических аргументов, автор исследует все ключевые аспекты возможного решения украинского церковного вопроса: юрисдикционную принадлежность канонической территории Украины, порядок предоставления автокефалии, рассмотрение апелляций в Православной Церкви, канонические основания к расторжению евхаристического общения, проблему первенства в Церкви и границ полномочий Константинопольского Патриарха.

В своей работе митрополит Никифор приходит к выводам, что:

Украинская Православная Церковь составляет каноническую территорию Московского Патриархата, а попытка Константинопольского Патриархата отозвать свое решение 1686 г. о передаче Киевской митрополии является антиканонической и не имеющей силы;

предоставление автокефалии представителям украинского раскола противоречит канонам и церковной практике;

принятие апелляций от изверженных из сана и анафематствованных лиц без их покаяния противоречит канонам; равным образом антиканонической является претензия Константинопольского Патриархата на принятие апелляций из других Поместных Церквей;

предоставление автокефалии украинскому расколу не "вернуло украинский народ в каноническое русло", как это утверждает Константинопольский Патриарх, а напротив, повлекло за собой "катастрофическое разделение Украинской Церкви и болезненный раскол ее христоименитой полноты", а также угрожает расколом мировому Православию;

одностороннее предоставление автокефалии пошатнуло авторитет Константинопольского Патриархата как центра координации мирового Православия;

разрыв евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом со стороны Московского Патриархата обоснован канонически;

новая претензия Константинополя на "первенство без равных" подменяет первенство служения первенством власти и подрывает соборность Церкви;

новый догмат о том, будто бы Патриарх Константинопольский является Главой Церкви, противоречит православной догматике, экклесиологии и каноническому праву;

узурпация власти Патриархом Варфоломеем на канонической территории Украины противоречит духу Критского Собора;

долг грекоязычных Поместных Церквей - поддержать канонические права Русской Церкви; поддержка решений Константинопольского Патриархата из соображений греческого патриотизма будет проявлением ереси этнофилетизма, осужденной Константинопольским Собором в 1872 г.

Полный текст выводов книги в русском переводе размещен здесь.

Книга написана доступным языком, хорошо и убедительно структурирована, снабжена именными указателями и необходимым техническим аппаратом.