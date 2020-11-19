Будут ли вакцинировать переболевших коронавирусом людей [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины пока не решили, будут ли вакцинировать тех, кто уже переболел коронавирусом. Этот вопрос сейчас обсуждают на уровне ведущих ученых. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.
По словам Ляшко, пока не известно, как долго у человека держится иммунитет к COVID-19.
Мы не знаем, будем ли вакцинировать переболевших. Этот вопрос обсуждается на уровне всех ведущих ученых. Мы не знаем, как долго длится иммунитет у тех, что переболели, и сколько держится иммунитет после прививки, потому что третья клиническая стадия испытания вакцин продолжается
Напомним, что на прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.
Также ранее Шмыгаль назвал 5 главных изменений для украинцев.
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