На Хмельниччині, в містечку Шепетівка, працівник тюрми на пішохідному переході збив двох жінок. Чоловік був п'яним та втік із місця ДТП - при чому без автомобіля. Чи піймали втікача?

Наїзд на двох пішоходів у центрі Шепетівки зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах видно, як автівка, не гальмуючи, на повній швидкості збиває двох жінок на "зебрі".

Ось лежить одне тіло і друге. Ні ворушиться, жінка судячи по всьому. Біля неї номер машини - вона ворушиться.

Після скоєного винуватець вмикає задній хід, від'їжджає на кілька метрів і лише згодом підходить до потерпілих. А потім, кинувши машину, тікає з місця пригоди. Очевидці кажуть: водій був п'яним.

Аварія, збив чувак от на пішохідному переході. А сам мертвий і вже смився. В смислі мертвий? Видно, що він випивший був. А це його номер валяється? Да, його номер, а от машина, а він смився.

Постраждалих жінок швидка доправила в Шепетівську центральну районну лікарню. Як з'ясувалося, одна з них - медик цього ж закладу. Лікарі кажуть: у пацієнток тяжкі травми.

Михайло Федина, завідувач травматологічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні:

Постраждала 34 роки отримала черепно-мозкову травму. В плані дослідження виявилось, що в неї перелом черепа. Стан наближений до середньої важкості. Інша пацієнтка 35 років доставлена разом з першою потерпілою. Так само наближеного до середньої важкості стану з травмою перелому тазу.

За кермом легковика був заступник начальника місцевого відділу Центру пробації у Хмельницькій області. Це вже згодом з'ясують співробітники ДБР. За пів доби після аварії посадовець сам прийшов у поліцію.

Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань:

Здійснив наїзд на двох жінок, які перетинали дорогу по пішохідному переходу. Посадовець самостійно з'явився до відділення поліції та був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За те, що накоїв, правоохоронцю загрожує вісім років тюрми. Це вже друга ДТП за участю співробітників Шепетівського відділу покарань. Два роки тому нетверезий працівник цієї ж установи на легковику так само "зніс" на пішохідному переході двох жінок. Одна з них - померла в реанімації. Суди над винуватцем смертельної ДТП тривали понад рік. Зрештою йому дали чотири роки позбавлення волі.