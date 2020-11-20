Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Адже кількість інфікованих зростає: за добу майже 13,5 тисяч, 257 українців померли. Тож тепер порушників маскового режиму каратимуть гривнею - на місці. Штрафуватимуть від 170 до 250 гривень.

Хто буде влаштовувати полювання на людей без масок? І як за кордоном карають порушників?

Стягнули маску на підборіддя у людному місці, або й того гірше, забули вдома - готуйте 170 гривень. Від завтра такий штраф очікує на українців, які носять засоби індивідуального захисту не правильно, або не носять узагалі.

Повторне порушення обійдеться вже у 255 гривень. І відкараскатися від відповідальності, під приводом відсутнього чіткого визначення терміну "громадського місця", - навряд вдасться. Адже місця, де штрафуватимуть - прописані у законі. Це: громадські будинки і споруди - тобто офіси, адмінбудівлі, усі види закладів харчування, торгівлі, культури і спорту та громадський транспорт.

Я дома одеваю ее и когда возвращаюсь - только тогда снимаю. Я боюсь вообще этого вируса.

При чому, тепер покарання буде - блискавичне. Штраф вам випишуть на місці. Хоча, спершу поговорять.

Артем Шевченко, речник Міністерства внутрішніх справ України:

Поліцейський говорить - будь ласка, ви порушуєте! Не порушуйте, одягніть маску. Особа може погодитися, одягнути маску і припинити правопорушення. А може сказати - ні, я не хочу, або не маю, або я не хочу виконувати цю норму. Тоді поліцейський говорить - я змушений скласти адмінпротокол про штраф. Складає на місці.

І не лише поліцейські. Нововведення передбачають суттєве розширення переліку уповноважених до накладання штрафу осіб. Тепер скласти протокол зможуть, крім працівників МВС, - уповноважені органи Держсанепідслужби, охорони здоров'я та місцевого самоврядування.

Звісно можна буде оскаржити сплачений на місці штраф у суді. Але не вигідно. Бо коштуватиме це у кілька разів більше, ніж сума самого покарання. До речі, про суми покарання за кордоном, для порівняння.

У Європі в різних країнах - різні правила. Але штрафи - в рази вищі, ніж в Україні. Найдорожче прогулянка навіть просто вулицею без маски обійдеться в Італії. Покарання - щонайменше 400 євро або 13 тисяч гривень. Поліція - нагадує про обмеження через гучномовці.

Будь ласка, одягніть маски, ви в людному місці.

У Британії захисна пов'язка обов'язкова лише в закритих приміщеннях. Але покарання за відсутність теж немале - 200 фунтів, це 7500 гривень.

Малькольм Холвел, житель Лондона:

Я дотримуюся правил, як законослухняний громадянин, бо штраф платити не хочу, Маска це незручно, але доводиться миритися.

У Франції ще з серпня з відкритим обличчям не можна вийти навіть надвір. Штраф у гривнях - 4,5 тисячі.

Такі ж обмеження віднедавна і в Португалії. З порушників стягують щонайменше 100 євро.

А ось в Тайвані й Гонконгу карають ще суворіше. Тим, хто без маски прийшов на ринок, до храму чи сів у громадський транспорт - доведеться викласти 500 доларів. І це при тому, що приріст хворих там - до десятка нових випадків на добу.