Столичному "Динамо" в матче с "Ингульцем", 21 ноября, не помогут 15 игроков. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

К получившим повреждения Никите Бурде, Александру Тымчику, Владимиру Костевичу добавились Назарий Русин, который перенес операцию на ключице, и Томаш Кендзера, получивший травму голеностопа в матче сборной Польши.

Кроме того, коронавирусная инфекция "подкосила" Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука, Жерсона Родригеса, Александра Сироту, Миккеля Дуэлунда, Дениса Попова, Руслана Нещерета, Богдана Леднева, Артема Шабанова и Александра Андриевского.

Ранее мы писали, что стали известны аспекты проведения матча Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и каталонской "Барселоной".