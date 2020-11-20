В интервью "Новому времени" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин рассказал о том, как можно обеспечить экономический рост Украины.

"У нас в стране происходит скрытый секвестр бюджета: правительство недофинансировало расходов на 90 млрд грн, в том числе - медицину, образование и социальное развитие. Хорошо финансируются только две статьи - обслуживание госдолгов и содержание силового блока. Замкнутый круг: государство не финансирует то, что может стать источником экономического роста и увеличения бюджета, но финансирует обслуживание долгов. Его нужно разорвать", - заявил политик.

По его словам, обеспечить экономический рост можно только за счет поддержки отечественного товаропроизводителя.

"Не открывать рынок для китайских удобрений, а давать возможность работать украинским химическим предприятиям, которые делают удобрения и дают рабочие места для украинцев. Необходимо восстановить нефтепереработку внутри страны, поскольку на сегодняшний день доля украинского топлива в балансе потребления - около 50%, а дизельного топлива - приблизительно 16%. Остальное приходится на долю импорта, из-за чего мы отдаем добавленную стоимость литовцам, белорусам и россиянам. Это отдельные примеры, а в целом этот вопрос глубокий, касающийся локализации всего возможного производства с высокой добавленной стоимостью на территории Украины", - рассказал народный депутат.

Также Сергей Левочкин считает, что стране необходимо идти по пути энергосбережения, более эффективного использования территорий и транзитного потенциала.