Квиток у космос. На тижні, що минає, компанія Ілона Маска вдруге в історії відправила астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Ситуацію, коли польоти здійснює не держава, а приватна компанія, довго вважали фантастикою. Але часи змінюються. І, схоже, це тільки початок.

США та Європа створюють новий рід військ - космічні сили; бізнес готує умови для космічних туристів; Білий дім цілком серйозно обговорює можливість "застовпити" за собою Місяць; НАСА - створює систему для "перехоплення" астероїдів, які загрожують планеті.

Дмитро Анопченко вивчив усі ці плани і знає, яке майбутнє нас чекає. І починається все це просто сьогодні.

У цих стильних скафандрах вони нагадують радше персонажів "Зоряних воєн", ніж серйозних науковців. Нова команда астронавтів, яким випало провести на орбіті пів року. Представляють їх теж, немов супергероїв із голлівудських фільмів: подібні стилістика, музика й навіть... титри.

Чому навколо цих людей та їхньої місії у Штатах такий ажіотаж - зрозуміло. Так довго США купували місця в росіян! Із 2011 року, коли Обама згорнув програму "Шаттлів", окрім цього і попереднього запуску - стартів пілотованих кораблів із американського космодрому не було.

І хоча цей старт довелося перенести на добу через негоду, він не став від цього менш масштабним і значущим. Тільки уявіть: роботу, яку раніше виконувало НАСА з його астрономічними бюджетами і сотнями тисяч працівників, тепер робить приватна фірма Ілона Маска.

Це був складний рік і тішить лише те, що ми змогли запустити корабель - попри пандемію та інші проблеми! Сподіваюся, новини про нас змусять людей усміхнутися.

І на майбутнє плани - грандіозні.

В історії космонавтики взагалі було вже два етапи: час супутників, потім - час пілотованих кораблів, а далі - відчуття, що все наче зупинилося. Світ змінюється, а тут - усе ніби стоїть на місці. І просто зараз - так, просто на наших очах, - починається новий етап.

Усе впирається в гроші. У минулому доставити на орбіту будь-який вантаж американським шатлом чи радянським кораблем "Союз" коштувало п'ятдесят п'ять тисяч доларів за кілограм.

Ракети Ілона Маска готові перевести будь-що у космос за дві тисячі сімсот доларів, тобто зараз буде бум нових супутників та інтернет-технологій. А новий його проєкт - Starship - обіцяють, возитиме вантажі за 200 доларів за кіло. І коли це станеться - чекайте на космічну революцію. Готелі на орбіті, шахти на Місяці, копальні на Марсі - усе це стане економічно вигідним. А отже - почнеться експансія.

Джеймс Брайденстайн, глава НАСА:

НАСА уперше стає споживачем послуг. І в наших планах - зробити так, щоб з'явилися й інші споживачі, які працюватимуть із космічними проєктами; а бізнес нехай змагається, пропонуючи ціни та інновації.

За цим стартом зі свого будинку в американському Гантсвіллі стежила і дочка знаменитого Вернера фон Брауна, німецького науковця, який у сорокових створював ракетну програму Гітлера, а після перемоги - став працювати на американців.

Маргріт фон Браун, дочка науковця:

Був би батько зараз живий - його б шокувало і засмутило не тільки те, що ми за тривалий час на Місяць не повернулися. А й те, що люди і досі не висадилися на Марсі, а це ще в його планах було.

Про Марс зараз - через майже століття - каже Ілон Маск. А курс американської адміністрації - пошвидше "застовбити" Місяць, щоб бути готовими, коли Маск знизить ціни і туди можна буде перекинути обладнання. НАСА навіть планує до 2026 поставити там ядерний реактор.

Марк Вайс, бізнесмен, який планує видобування на Місяці:

Уже ж знайшли воду на Місяці - то ж ми, сподіваюся, зможемо виявити там також інші ресурси. А ще виробляти за межами планети ракетне пальне. Із землі ж дорого ракети запускати - тож вони могли б із Місяця стартувати і освоювати далекий космос.

Багато галасу наробив нещодавнє рішення Дональда Трампа, яке фактично проголошує виняткове право США на розробку надр супутника Землі - а заразом й інших позаземних об'єктів. Міжнародну угоду ще часів СРСР в указі вважають такою, що не є "ефективною чи необхідною". Але Москва - категорично проти. Експерти кажуть, конфлікту не уникнути, проте - через роки. Наразі ж країни спільно фінансують і використовують МКС.

Віталій Єгоров, експерт із російської космонавтики:

Пока летает международная космическая станция, это всегда будет сотрудничество; никакой границы в космосе не прочерчено, которую мы можем перешагнуть и живем дальше сами по себе.

А що почнеться вже невдовзі - так це космічний туризм. За угодою із НАСА, Ілон Маск має право возити на вільних місцях пасажирів. А за два роки хоче запустити регулярні рейси спільно з компанією Space Adventures - "Космічні пригоди" - коли схожий човник, як зараз возив астронавтів, організовуватиме космічні прогулянки для мільйонерів. На їхньому сайті уже навіть рекламують додаткову послугу - вихід у відкритий космос. І гасло - "Ти можеш бути першим".

Космічним туристам хіба висадитися на МКС не дозволять. Технічний стан - не той. Але те, що вона застаріла, теж - не проблема, кажуть конкуренти Маска. І обіцяють за 10 років власну станцію на орбіту запустити. У перший екіпаж - для реклами - вже записали Тома Круза.

У Вашингтонському музеї космонавтики є спеціальний зал, куди не пускають туристів. Тут зберігають найцінніше - зокрема, ось цей костюм Ніла Армстронґа, в якому він ступив на поверхню Місяця.

Ліза Янг, кураторка музею:

Його на один раз зробили - злітати на Місяць і назад. І матеріал наче такий взяли, щоб вдягти, а потім викинути, але ж бачите - і досі як новенький.

Серед раритетів, над якими буквально трясеться міс Янг - ще й рукавиці, якими брали проби місячного ґрунту. Усе це ще донедавна не дуже й відрізнялося від сучасного спорядження астронавтів, а отже, демонструє, як сильно пригальмовує наука. І лише зараз у людства, схоже, з'являється нагода піти набагато далі.