Іноді буває, що якесь маленьке і банальне бюрократичне зобов'язання висвічує, яка ж дистанція ще й досі - між нами та ЄС. Підписуючи Угоду про асоціацію, ми пообіцяли ввести контроль за технічним станом автотранспорту. Здавалося б - що в цьому складного? Але не для нас, які звикли, що техогляд - це корупційна годівниця.

Роки назад цю схему скасували, і мільйони людей відчули справжнє полегшення від того, що не треба кожного року купувати цей чисто формальний талон.

А що тепер, як Євросоюз вимагатиме дотриматися зобов'язання? Ірина Баглай шукала відповідь на це запитання, а Тетяна Логунова - покаже, як це має відбуватися - на прикладі Німеччини.

Вантажівка вбиває велосипедистку.

Під кран потрапляє 18 автомобілів.

Бетономішалка без гальм - зминає кілька машин. Є потерпілі.

А це нещодавнє - автобус став тільки тоді, коли врізався в зупинку. А на цьому відео - не зміг загальмувати перед пішохідним переходом.

В усіх цих випадках водії тверезі. Підвела техніка.

Владислав Антонов:

Обращают внимание на машину только когда вона вже не їде.

За статистикою, одна з трьохсот аварій стається через несправне авто. І цифри ніби й не жахають, але.

У цих ДТП винні були ті, для кого техогляд транспортного засобу - обов'язковий.

То ж механізм контролю не працює? І чи дисциплінує повернення ТО - власників приватних авто? Чи знову стане корупційною годівничкою?

Від підписання угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася запровадити контроль за станом усього транспорту. І ось уже 5 років тягнеться процес "європеїзації" машин. А якже це відбувається "у них". Де ТО не викликає дискусій.

Що два роки на техогляд. Питання перевіряти автомобілі чи ні - у німців узагалі не постає.

Тімо, житель Берліна:

Це правило. Кожен має регулярно проходити техогляд. Інших варіантів нема.

Техогляд триває від тридцяти хвилин до кількох годин. Тож зазвичай більшість німців залишають машину інспекторам на день. А потім забирають сертифікат про проходження техогляду або перелік несправностей, які слід відремонтувати протягом місяця.

Тімо, житель Берліна:

Коли ти все полагодив, то мусиш знову пройти техогляд.

Домовитися - тобто "купити" сертифікат - неможливо. Ба більше, тут - у Німеччині - таке нікому і в голову не прийде.

Тімо, житель Берліна:

Я ніколи про таке навіть не чув. Так не роблять. Це ж злочин! Для чого потрібен техогляд? Щоб гарантувати безпеку на дорогах. Я не хочу спровокувати ДТП через поганий технічний стан моєї машини і розраховую, що інші водії теж так думають.

Проводять техогляд експерти сертифікованої державою організації. Перевіряють усе: навіть наявність аптечки. З першого разу - огляд не проходить кожна четверта автівка.

Гюнтер Забель, технічний інспектор:

Зараз я перевіряю задню вісь, а саме стан автомобільних пружин. Вони часто пошкоджені, і водій навіть не знає про це. Але в разі такого дефекту, машина стає на сантиметр нижчою, і є ризик пошкодження шин. А це - вже проблема.

Обходиться така перевірка в сотню євро. За прострочення - штрафують. Штрафи незначні - до сімдесяти євро. Але якщо водій без ТО потрапить в аварію, страхова компанія має право не компенсувати збитків.

Українська ж ментальність травмована гірким досвідом ТО, коли це робила ДАІ, і мало хто "заїжджав на яму".

Влад Антонов, засновник порталу dtp.ua:

Люди будут скорее не проходить сам ТО, а решать, как купить свидетельство о прохождении.

Ігор Липявка, адвокат:

Точно не вернет к той коррупции, которая была во времена ГАИ.

Але повертатись таки доведеться. Ініціатор поновлення ТО - Мінінфраструктури розписали в законопроєкті кому, скільки разів і коли перевіряти свою машину.

Корупцію хочуть побороти запровадженням відеофіксації процесу. Проте, хто ж переглядатиме ті всі кілометри відео?

І кому віддадуть право робити ТО? У міністерстві пропонують забрати це у поліції і віддати - приватникам на СТО.

І це теж стане запобіжником, вважає юрист.

Ігор, юрист:

Здесь, чтобы человек пришел на сто и предложил деньги, чтобы получить этот талон, это будет достаточно проблематично. Потому что хозяин другого сто будет делать все, чтобы избавиться от конкурента и будут работать максимально честно.

Ну а якщо ж інспектор все-таки спокуситься на легкі гроші - йому загрожує штраф - 3 тисячі гривень. Як у Європі - ще одна пропозиція дозволити надавати таку послугу як техогляд офіційним автодилерам. Адже по суті їхній регламентний огляд машини - дублює ТО.

Сергій Cухенко, директор департаменту сервісу автодилера:

Европейский опыт как раз таки предполагает что профильные сервисные центры, где есть оборудование квалифицированный персонал проводят эти проверки.

Віталій Сердюк, механік сервісу автодилера:

Ходовая часть, оптяжка колес, световые агрегаты колеса, рычаги, несущие конструкции.

Це неповний перелік для щорічного техогляду авто із салону. Хочеш не хочеш - мусиш, бо на кону - гарантійний ремонт.

Это узловой агрегат, который влияет на безопасность и коробку и качество масла довольно серьезно влияет, потому что масло теряет свое свойство, температурный режим. Может увести машину, может вылететь навстречку.

А загальна хвороба і доглянутих, і не дуже українських машин ...

Олександр, майстер СТО:

Ходовая часть машины, которые ездят по нашим дорогам очень страдает ходовая часть соответственно колеса.

Із 10 мільйонів авто в Україні чи не половина не пройде першого обов'язкового техогляду, - упевнені експерти. Розтюнінгуватися, покращити екологічність машини і найімовірніше - відмовитися від євробляхи. На диво, більшість тих водіїв, з якими ми спілкувалися, готові до новацій.

Это нужная вещь 15-43 если автомобиль исправен тогда он исправен будет более безопасно на дорогах.

Та не всі вірять у прозорість процедури.

Это процесс эволюционный, чтобы перестроить украинское общество, чтоб оно стало сознательным, порядочным. Я думаю 5-10 лет.

В українських водіїв є ще рік. Техогляд планують запровадити - не раніше наступного.