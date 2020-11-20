У п'ятницю, 20 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова МОЗу Максим Степанов розповів про ефективність карантину вихідного дня.

"По-перше: те, що стосується інкубаційного періоду, то в нас в середньому інкубаційний період складає 14 днів при ковіді. Мінімальний - 8 днів. Друге - якщо ми говоримо про карантин вихідного дня, то мені здається, все ж таки, що минулі вихідні ми не до кінця його дотримувались на всій території нашої країни. Ви бачили багато таких репортажів, коли не дотримувались. Але, все ж таки, за даними, які зібрала РНБО, мобільність населення була знижена в порівнянні з іншими вихідними на 27%. Цей показник, я впевнений, дасть свій результат, щодо кількості захворівших", - зазначив міністр.

Також Степанов додав: "Якщо говорити, коли ми розраховували на результат по вихідному дню, то це треба говорити через 14 днів".