Правительство Мальты изменило условия получения так называемых золотых паспортов. Получить гражданство страны смогут не более 400 заявителей в год, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно новым правилам, подать заявку на получение гражданства можно будет только по истечении одного-трех лет с момента получения статуса резидента. Срок зависит от размера инвестиций.

Кроме того, претенденты на гражданство будут подвергаться "тщательной юридической проверке", срок которой не ограничен.

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В течение пяти лет после получения гражданства, Мальта будет проводить "постоянный мониторинг" в отношении новых владельцев паспортов. Претендентам придется провести по меньшей мере год в статусе резидента и пройти проверку.

Агентство, занимавшееся программой индивидуальных инвесторов, прекратит свое существование в январе следующего года. Вопросами гражданства будет заниматься новое ведомство под названием Komunita Malta.

Сколько нужно инвестировать, чтобы получить гражданство, не уточняется. Ранее власти Мальты заявляли, что размер инвестиций по новым условиям составит 600 тысяч евро.

Ранее мы писали о том, что в Молдове передумали "продавать" гражданство.