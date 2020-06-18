Парламент Молдовы (80 из 92 депутатов "за") аннулировал закон о предоставлении гражданства республики в обмен на инвестиции. Об этом сообщает "Интерфакс".

Данный закон не действовал, поскольку на него был наложен мораторий в августе 2019 года, а в декабре мораторий был продлен до 1 сентября 2020 года. Заявки, которые были поданы до наложения моратория, будут рассмотрены.

"При предоставлении гражданства по этой программе, все имена людей, получивших гражданство Молдовы, будут обнародованы в Указе президента, на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством", - сообщил председатель парламентской комиссии по обороне, национальной безопасности и охране общественного порядка Александр Жиздан.

Ранее фамилии получателей гражданства по этой программе не сообщались публично. На данный момент документы на предоставление гражданства по программе подали 97 человек: граждане Австралии, Индии, Канады, Китая, Великобритании, Сирии, Южной Африки, России, Бангладеш, США, Ливана, Турции, Йемена, Египта, Вьетнама и Иордании.

До настоящего времени лишь 8 человек получили гражданство Молдовы по этой программе. На рассмотрении находится еще 25 заявок.

Программа гражданства за инвестиции предусматривает возможность получить гражданство Молдовы, если иностранец переведет в Фонд долгосрочного развития страны минимум 100 тысяч евро или минимум 250 тысяч евро инвестирует в стратегически важную сферу бизнеса.

Аннулирование данного закона является одним из восьми условий, выдвинутых Европейским союзом для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что в Украине появилась процедура признания лицом без гражданства.