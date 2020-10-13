Кипр с 1 ноября отменяет программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос, передает "Коммерсантъ".

На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что власти Кипра выдавали так называемые "золотые паспорта" подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам. МВД Кипра тогда заявило, что все получившие гражданство в обмен на инвестиции были проверены властями, и их кандидатуры соответствовали условиям.

Читайте также В Молдове передумали "продавать" гражданство

Правительство Кипра после проверок начало процесс лишения гражданства людей, предоставивших ложные данные при получении паспортов.

Напомним, что в самопровозглашенной "ДНР" разрешили пользоваться украинскими паспортами, но получатели паспортов "республики" будут сдавать отпечатки пальцев. Этот документ необходим дончанам для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке.

При этом украинцам и белорусам начали выдавать российские паспорта без экзамена.

Ранее сообщалось, что с 1 марта украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспортам, а с 1 сентября по внутренним паспортам запрещено ездить и в Беларусь.