Алиев сделал шокирующее заявление по Карабаху [ Редактировать ]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, 21 ноября, на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что мирное соглашение по Нагорному Карабаху поставило точку в многолетнем конфликте. Об этом сообщает trend.az.
После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который по существу ставит точку в многолетнем противостоянии
Алиев также отметил, что армянские провокации летом 2020 года закончились тем, что в сентябре Баку перешел в наступление.
Также он добавил, что за время боевых действий погибли 94 мирных жителя Азербайджана, более 400 получили ранения и более 3 тысяч домов пришли в негодность.
Алиев добавил, что Азербайджанская армия добилась блестящей военной победы и таким образом перешли в плоскость политического урегулирования.
Вчера Азербайджанская армия вошла в город Агдам, в оставшуюся часть оккупированного Агдамского района. Тем самым выполняются пункты заявления
Как ранее сообщалось, президент Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о капитуляции Армении.
Ранее мы сообщали, что Карабах признал переход ключевого города под контроль Азербайджана.
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