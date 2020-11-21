Президент Азербайджана Ильхам Алиев, 21 ноября, на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что мирное соглашение по Нагорному Карабаху поставило точку в многолетнем конфликте. Об этом сообщает trend.az.

После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который по существу ставит точку в многолетнем противостоянии

Алиев также отметил, что армянские провокации летом 2020 года закончились тем, что в сентябре Баку перешел в наступление.

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Также он добавил, что за время боевых действий погибли 94 мирных жителя Азербайджана, более 400 получили ранения и более 3 тысяч домов пришли в негодность.

Алиев добавил, что Азербайджанская армия добилась блестящей военной победы и таким образом перешли в плоскость политического урегулирования.

Вчера Азербайджанская армия вошла в город Агдам, в оставшуюся часть оккупированного Агдамского района. Тем самым выполняются пункты заявления

Как ранее сообщалось, президент Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о капитуляции Армении.

Ранее мы сообщали, что Карабах признал переход ключевого города под контроль Азербайджана.