Военные Азербайджана опубликовали в Twitter подтверждение того, что город Шуша в Нагорном Карабахе находится под их контролем.

Видеозапись, опубликованная Минобороны, сделана из окна автомобиля, который проезжает по узнаваемым улицам. О том, что это Шуша, говорит указатель на въезде, площадь перед мэрией, музей изобразительных искусств, знаменитая крепостная стена, а также минареты мечети Гевхар-аги.

Улицы города совершенно пусты - судя по всему, кроме азербайджанских военных там никого нет.

После этого на кадрах видно, как азербайджанские военные поднимают флаг на крыше мэрии и отдают ему честь. Присутствует на записи и знаменитая крепостная стена, а также минареты мечети Гевхар-аги.

Власти Нагорно-Карабахской Республики подтвердили потерю Шуши. Пресс-секретарь президента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян опубликовал в Facebook пост, признающий потерю города.

Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас пока сопровождает череда неудач и город Шуша полностью вне нашего контроля. Все обнадеживающие и вдохновляющие пропагандистские тезисы ничего кроме отрыва от чувства реальности нам не дают.

Погосян заявил, что азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту и существование столицы "под угрозой".

Шуша - один из ключевых городов Нагорного Карабаха, он расположен в 11 километрах от его столицы, города Степанакерт.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.

Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.

Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.

Ранее сообщалось, что Пашинян хочет ввода российских миротворцев в Карабах.