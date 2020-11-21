Повний локдаун в Україні - план "Б", який опрацьовує уряд. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. При цьому чіткої дати його введення зараз немає. І його можуть запровадити, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

А от Швеція вже не справляється з поширенням коронавірусу. Країну накрила друга хвиля епідемії. Інфекція розповсюджується значно швидше, ніж в інших європейських країнах. І якщо перший вал Швеція витримала без весняного локдауну, на відміну від своїх сусідів, то тепер уряду довелося відмовитися від попередньої стратегії.

Які карантинні обмеження застосували та на скільки загрозлива ситуація?

"Ніхто з ваших рідних не повинен потрапити до реанімації. Ріст інфекції у Стокгольмі зберігається" - схожі оголошення з'являються по всій шведській столиці. Тут кожен п'ятий результат тесту на коронавірус - позитивний. А в лікарні потрапляє значно більше людей, аніж у інших європейських країнах.

Стефан Левен, прем'єр-міністр Швеції:

Листопад - один з найтемніших місяців року і, на жаль, виглядає так, що ми рухаємося до ще більшої темряви. Інфекція розповсюджується дуже швидко, тому мусимо вжити заходів.

Тож вперше від початку пандемії коронавірусу у Швеції вводять карантин. Насамперед забороняють збиратися групами понад вісім осіб. Усі масові заходи скасовують. Людям рекомендують не користуватися громадським транспортом та уникати походів у магазини. А після 10 вечора забороняють продавати алкоголь.

Гюннар Ф'єстад, житель Стокгольма:

Я вважаю, що чим більше люди п'ють - тим більший ризик інфікування, адже тоді забуваєш про дистанцію та інші правила. Тож абсолютно підтримую нововведення.

Влада Швеції сподівалася до осені досягти групового імунітету. Тому жодних суворих заборон дотепер не було. А усі поради щодо уникнення коронавірусу мали лише рекомендаційний характер. Нікого не карали за відмову носити маску. Людей лише закликали мити руки та дотримуватися дистанції. Втім, ця стратегія не спрацювала.

Марія Ротзен Ослунд, головний епідеміолог Стокгольма:

У Стокгольмі дуже добрі медичні потужності, але вони вже задіяні на повну. І ми не хочемо ситуації, коли система охорони здоров'я буде перенавантажена. Тому радимо людям дотримуватися рекомендацій місцевої влади.

Та хоча інфекція у Швеції розповсюджується значно швидше, аніж в інших європейських країнах, можливість локдауну тут навіть не розглядають. Й далі сподіваються на свідомість громадян. Жодні заклади примусово не закривають, але закликають людей не ходити в ресторани та спортзали, і не відвідувати вечірки.

Від початку епідемії у країні захворіли понад 208 вісім тисяч людей, померли майже 6,5 тисяч.