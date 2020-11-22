Непереносимость алкоголя возникает, если в организме нет ферментов, необходимых для переработки алкоголя и токсинов, которые образуются в процессе его распада, передает newsyou.info.

К тому же в спиртных напитках могут содержаться вещества, сами по себе вызывающие у некоторых людей нездоровую реакцию: глютен из злаков, отдельные белки в винограде, гистамины, сульфиты, ароматизаторы. В редких случаях сильные боли после употребления алкоголя могут быть признаком рака лимфатических узлов.

Неприятные симптомы сигнализируют о том, что организм отторгает вещества, которые в него попали. В такой ситуации лучше всего отказаться от алкоголя или сократить его употребление.

Основные признаки непереносимости

1. Недомогание после нескольких глотков

После длительных возлияний всем становится плохо. Но если уже первая порция спиртного вызывает дискомфорт и недомогание, это говорит о непереносимости. Такая реакция является первым и самым верным признаком.

2. Тошнота или рвота

Так же, как и общее недомогание, такие симптомы обычно возникают, если выпить много. Но когда они появляются очень быстро, буквально после пары бокалов, это говорит о непереносимости алкоголя.

3. Чрезмерное газообразование

У некоторых алкоголь вызывает газообразование, вздутие и боли в животе, причём всего после одной порции. Если с вами такое происходит регулярно, это может говорить о непереносимости алкоголя. Однако у этих симптомов могут быть и другие причины, так что лучше проконсультируйтесь с врачом.

4. Диарея

Она часто наблюдается у тех, кто пьет много. Но у людей с непереносимостью алкоголя диарея может наступать уже после одного выпитого бокала.

5. Красное лицо

Покраснение лица и шеи - это один из самых распространённых признаков непереносимости алкоголя. При этом человек также быстро начинает ощущать симптомы опьянения, даже если выпил мало.

6. Насморк

Забитый нос или насморк после употребления алкоголя связаны с гистамином. Это вещество содержится в организме и участвует в различных физиологических процессах, в том числе в регуляции аллергических реакций.

Когда организм воспринимает что-то как угрозу, например аллерген в спиртном напитке, происходит выброс гистамина. Кроме того, он может содержаться в самом алкоголе как побочный продукт брожения. В обоих случаях это приводит к заложенности носа.

7. Мигрень

Она может возникнуть после выброса гистамина и вызвать другие неприятные симптомы: тошноту, усталость, чувствительность к свету и звукам. Очень похоже на похмелье, только в случае непереносимости все это появляется не наутро, а гораздо раньше.

8. Отек или сыпь

Они могут быть вызваны самим алкоголем или веществами, содержащимися в напитке, например сульфитами. Отекают обычно руки и ноги.

9. Снижение давления

Резкий спад давления сопровождается ощущением слабости и головокружением. Это довольно серьезная реакция на алкоголь, которой не должно быть при легкой непереносимости. Если вы замечаете у себя этот симптом, обязательно обратитесь к врачу.

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