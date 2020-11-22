Аномальный ветер "посадил" на мель пассажирский паром (видео) [ Редактировать ]
Viking Grace/ фото: кадр из видео
Судно Viking Grace, которое шло по маршруту из швецкого Стокгольма в финскую Турку село на мель. Об этом сообщает Iltalehti.
Паром попал в нештатную ситуацию возле порта Мариехамн на Аландских островах во время сильного ветра. На борту судна находились 331 пассажир и 98 членов экипажа, их жизнь опасности не подвергалась.
Отмечается, что после проверки оказалось, что пробоин в борту парома не обнаружили. Владелец судна дождался ослабления ветра, после чего паром начали буксировать с мели. Лайнер отбуксировали в бухту Мариехамн.
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