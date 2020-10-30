Вблизи Сенегала затонуло судно с мигрантами, более сотни жертв [ Редактировать ]
Более 140 человек погибли в результате аварии судна с мигрантами у берегов Сенегала. Всего на борту которого находилось около 200 человек. Об этом сообщает AFP.
Власти Сенегала заявили ранее, что 60 человек были спасены.
"Местные жители сообщили нам, что на борту находилось около 200 человек, а это означает, что по крайней мере 140 погибли", - говорится в сообщении.
В Международного бюро по миграции заявили, что "глубоко опечалены" трагедией.
"Мы призываем к единству между правительствами, партнерами и международным сообществом, чтобы ликвидировать сети торговли людьми и контрабанды, которые используют отчаявшуюся молодежь", - говорится в заявлении.
Ранее мы писали, что судно с тысячами авто утопят в океане.
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