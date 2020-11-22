Саміт G20 проходить у форматі онлайн-конференції через коронавірус [ Редактировать ]
А поки масового щеплення немає, пандемія продовжує вносити корективи у життя усього світу. Через COVID-19 саміт G20 проходить цього разу у форматі онлайн-конференції. Сьогодні учасники обговорюють захист клімату та економічний розвиток.
Найбільша увага прикута до переробки відходів, скорочення споживання ресурсів і зменшення викидів вуглецю. При цьому вирішальних рішень поки не очікується. А все через нещодавній вихід США з Паризької кліматичної угоди.
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