А поки масового щеплення немає, пандемія продовжує вносити корективи у життя усього світу. Через COVID-19 саміт G20 проходить цього разу у форматі онлайн-конференції. Сьогодні учасники обговорюють захист клімату та економічний розвиток.

Найбільша увага прикута до переробки відходів, скорочення споживання ресурсів і зменшення викидів вуглецю. При цьому вирішальних рішень поки не очікується. А все через нещодавній вихід США з Паризької кліматичної угоди.