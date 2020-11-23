Активность киберпреступников возросла на 20-25%. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом заявил один из основателей Лаборатории Касперского Евгений Касперский во время онлайн-выступления на открытии Всемирной конференции по управлению интернетом 2020 года в Китае.

Мы живем в очень странное время. Пандемия COVID-19 изменила весь мир, а также изменила и киберпреступления, кибербезопасность и все киберпространство.

По его словам, до пандемии фиксировалось около 350 тысяч кибератак в день, сейчас этот показатель увеличился до 400 тысяч.

Причиной сложившейся ситуации является то, что во время удаленной работы не все предприятия могут гарантировать безопасность в Сети, чем активно пользуются киберпреступники.

Ранее мы писали о том, что Минэнерго взялось за кибербезопасность.