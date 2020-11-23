У Кропивницькому двоє ветеранів війни готуються до участі в "Іграх нескорених". Це щорічні змагання у шести видах спорту для бійців, які отримали поранення.

Цьогоріч, через карантинні обмеження, відбудуться вони в онлайн режимі, кожен учасник, який пройшов попередній відбір, має на відео записати свій результат - і так оберуть найкращих. Як готуються до "Ігор нескорених" кропивницькі герої - у нашому сюжеті.

Двадцятидворічний Іван Борщенко тренується у запливі на п'ятдесят метрів у міському басейні.

До армії Іван захоплювався спортом. До війська пішов у вісімнадцять. У Донецькій області хлопець зазнав мінно-вибухової травми. У ногах залишилося кілька осколків, тож чутливість в них остаточно відновити не вдалося. Попри це, після реабілітації, повернувся у спорт. Тепер працює над покращенням свого результату.

Іван Борщенко, учасник змагань "Ігри нескорених":

Розраховував вложиться в 30, получилось, що получилось 48, попробували, думаю пройдемо, далі будемо передивлятися всі ці записи, якби свої ошибки дивитись, осознавать, а там далі будем займатись, буде бистріше.

Окрім плавання, Іван цьогоріч у Іграх нескорених змагається у бігу на сто метрів.

Іван Борщенко, учасник змагань "Ігри нескорених":

Це в першу чергу мене мотивує, що якщо не получиться пройти в цьому році, значить в слідуючому пройти і буду старатись, щоб представляти себе і свою країну вже там на більш масштабних, в Європі.

Разом з Іваном у спортзалі тренується ще один боєць, що пройшов попередній відбір до "Ігор нескорених". Це Анатолій Компанієць. Йому сорок чотири. І він змагатиметься у паверліфтингу.

Після тяжких травм і хвороб - саме спорт повернув Анатолія до нормального життя.

Анатолій Компанієць, учасник змагань "Ігри нескорених":

В 2018 почав зі штанги, готувався до Ігор нескорених, але в квітні захворів на коронавірус, після коронавірусу в серпні почав займатися, але вже все спочатку ну Ігри нескорених для мене це мета для мене, до якої я хочу дійти.

Відсутність належних умов для тренувань стала найбільшою перепоною у підготовці до змагань. Наразі хлопцям надали доступ до спортивного басейну та спортзали, де консультують їх професійні тренери.

Андрій Щетина, головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської облдержадміністрації:

Чим особливі ці змагання, тим що хлопці які отримали поранення в зоні бойових дій, але залишилися нескореними, проявляють свою активність для такого, щоб займатися спортом та фізичною культурою і наша задача молоді та спорту сприяти в цьому.

Цьогоріч "Ігри нескорених" через карантинні обмеження проходитимуть в онлайн-форматі. Бійці мають записати на відео свої результати та надіслати їх суддям. Переможців оголосять уже в грудні.