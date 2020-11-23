Бурхливу реакцію викликав новий сезон серіалу "Корона". Глядачі та монарші біографи сперечаються. Хтось захоплюється точністю відтворення подій, хтось обурюється через вигадки авторів сценарію. Усі подробиці - розкажуть мої колеги.

Нещасливий шлюб принца Чарльза та леді Діани, напружені стосунки королеви та Залізної Леді. Четвертий сезон серіалу "Корона" розповідає про події вісімдесятих років.

Авторам довелося добряче попітніти над вивченням монаршої хроніки, аби щонайточніше відтворити реальність. І візуально їм це точно вдалося. Лише подивіться, як схожі кадри із серіалу на відео хроніки.

Весільне плаття Діани зайняло 14 тижнів роботи. Мереживо для плаття та фати виготовила компанія у Ноттінгемі і та ж компанія зробила їх для нас.

Але якщо публічні події показані з максимальною точністю, то приватні розмови - ґрунтуються на чутках та домислах.

Камілла та, кого я хочу, ось, кому я відданий, ось мій пріоритет. - А не мати твоїх дітей. - Не вплутуй сюди хлопців.

Бурхливі сварки через коханку принца Чарльза - те, що додає драматизму серіалові. Але біографи королівської родини нагадують - усе відбувалося за зачиненими дверима, тож не варто вірити кожному слову з екрана. Все-таки це не документальний серіал.

Пенні Джунор королівська біографиня:

Багато сцен у серіалі вигадані для плавних переходів сюжетної лінії чи нагадувань попередніх подій. Але вони мають жахливий ефект, особливо в тому що стосується Чарльза та Камілли. Їх показують у такому поганому світлі. А це ж майбутні король та королева, а через зображення у серіалі ми підсвідомо будемо їх недолюблювати.

Четвертий сезон руйнує репутацію не лише принца Чарльза та Камілли, але й самої Її Величності.

Я прийшла до висновку, що жінки у загальному не дуже підходять для високих посад. - Чому це? - Вони стають надто емоційними. - Я сумніваюся, що ви матимете таку проблему зі мною.

У Єлизавети Другої виникає чимало непорозумінь із новою очільницею уряду. Її стосунки з Маргарет Тетчер далекі від дружніх, радше суперницькі.

Пенні Джунор, королівська біографиня:

Королева показана холодною, жорсткою та бездушною. Але вона зовсім не така. Обурливо та соромно дивитися на її неприємне ставлення до Маргарет Тетчер. Адже ж королева одна із найвихованіших людей в країні і дуже дипломатична. І не має нічого спільного із екранним персонажем.

Досі достеменно невідомо чи дивиться цей серіал сама Її Величність. Члени королівської родини воліють не коментувати своє відтворення у художніх фільмах.