З танцями та без масок: хасиди Нью-Йорку забралися на масштабному весіллі [ Редактировать ]
Наймасштабніше порушення карантину зафіксували в Нью-Йорку. Там на хасидське весілля зібралося понад сім тисяч людей. Святкували одруження онука голови громади місцевих хасидів.
Подія відбулася два тижні тому, втім відео потрапило до інтернету нещодавно. На ньому тисячі хасидів скупчилися у закритому приміщенні. Усі співають, стрибають і пританцьовують.
При цьому жоден не має маски та не дотримує соціальної дистанції. Влада Нью-Йорка заборонила проводити захід іще в жовтні. Проте хасиди влаштували його пізніше - таємно.
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При цьому жоден не має маски та не дотримує соціальної дистанції. Влада Нью-Йорка заборонила проводити захід іще в жовтні. Проте хасиди влаштували його пізніше - таємно
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