В Крыму произошло смертельное ДТП с троллейбуом [ Редактировать ]
Фото: Crimea-news
На трассе Симферополь-Алушта в районе Ангарского перевала легковой автомобиль врезался в троллейбус. Об этом сообщает "Интерфакс".
Трагедия унесла жизни четырех мужчин, находившихся в легковом авто. В троллейбусе находились 13 пассажиров и водитель, никто не пострадал.
Отмечается, что причиной аварии мог стать сильный дождь. По факту ДТП проводится проверка.
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