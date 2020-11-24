На трассе Симферополь-Алушта в районе Ангарского перевала легковой автомобиль врезался в троллейбус. Об этом сообщает "Интерфакс".

Трагедия унесла жизни четырех мужчин, находившихся в легковом авто. В троллейбусе находились 13 пассажиров и водитель, никто не пострадал.

Отмечается, что причиной аварии мог стать сильный дождь. По факту ДТП проводится проверка.

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