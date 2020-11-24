Под Черкассами произошло смертельное "многотонное" ДТП [ Редактировать ]
Возле города Умань произошло столкновение двух грузовиков и легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Авария произошла на автодороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка в Уманском районе. В результате ДТП легковушка "Дэу-Ланос" оказалась зажата между двумя грузовиками. В результате трагедии погибли 2 человека, среди которых - ребенок.
В результате происшествия в легковом автомобиле погибли 2 человека. Спасатели Уманской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, провели работы по деблокированию тел погибших из поврежденной машины.
Отмечается, что количество людей в легковом автомобиле, а также обстоятельства катастрофы выясняют правоохранители.
Фото: ГСЧС Украины
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